Një hap larg 200 mijë euroshit, këta janë 5 finalistët e “Big Brother VIP Kosova”!

“Big Brother VIP Kosova” është shumë pranë finales, ndërsa të premten tjetër, më 17 mars, do të jetë edhe Prime i fundit i këtij reality show ku do të shpallet edhe fituesi i edicionit të parë. Ndërkohë mbrëmjen e djeshme, përmes një televotimi nga publiku, u vendosën edhe 5 finalistët e formatit, të cilët tashmë e gjejnë veten vetëm një hap larg fitores.

Këvshtu njerëzit vendosën që në finale të jenë: Artan Thaçi, Arkimed Lushaj aka Stresi, Mbresa Hajrullahu, Vedat Bajrami dhe Juliana Nura, me 3 konkurentë prej këtyre që kanë qenë pjesë e shtëpisë që në nisje të tij dhe dy të tjerë që ju bashkangjitën rrugës.

Kujtojmë se finalja e madhe e “BBVK” do të shpallë fituesin e edicionit të parë të reality show-t, i cili do të marrë çmimin prej 200,000 eurosh, ndërsa deri më 17 mars pritet të ketë ende debate, momente plot dinamika dhe surpriza të ndryshme që me siguri do të ndikojnë edhe në votën e publikut.