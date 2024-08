Nisi karrierën muzikore në vitin 2013/ Sa është pasuria e Bebe Rexhës?

Duke iu referuar Celebrity Net Worth, këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare është vlerësuar se ka një pasuri neto në shumë prej rreth tetë milionë dollarësh (7.4 milionë euro) në vitin 2024. Bukuroshja bjonde, 34 vjeçe, filloi karrierën e saj solo në vitin 2013 kur nënshkroi kontratë me Warner Bros.

Para se të bëhej edhe vetë interpretuese, Rexha shkroi këngën “GloWing” të Selena Gomez dhe “The Monster” të Eminem dhe Rihanna, ky i fundit u shfaq në albumin e katërt të reperit, The Marshall Mathers LP 2. Ylli gjithashtu shkroi dhe këngë për emra të mëdhenj si Pitbull, David Guetta, Bella Thorne, Iggy Azalea dhe Nick Jonas.

Sa i përket karrierës së saj muzikore, Rexha publikoi këngën e saj të parë, “I Can’t Stop Drinking About You”, më 21 mars 2014. Kënga arriti në vendin e 22-të në top lista, gjë që e bëri atë të bënte EP-në e saj debutuese, I Don ‘T Wanna Grow Up, në 2015.

Në vitin 2017, ajo publikoi një dokumentar për ngritjen e saj në yll, Bebe Rexha: The Ride, i cili u shfaq premierë në MTV.

Në vitin 2018, Rexha debutoi albumin e saj të parë, Expectations, dhe u nominua për si “Artistja Më e Mire e Re” në Çmimin e 61-të të Grammy.

Rexha më pas bashkëpunoi me disa emra të famshëm për këngë si “No Broken Hearts” me Nicki Minaj , “Back to You” me anëtarin e One Direction Louis Tomlinson dhe “The Way I Are (Dance With Somebody)” me Lil Wayne .

Një nga hitet më të mëdha të Rexhës, “Me, Myself & I”, i cili përfshinte G-Eazy, arriti kulmin në numrin 7 në Billboard Hot 100 dhe # 1 në tabelën e këngëve pop amerikane.

Pavarësisht suksesit gjatë bashkëpunimit me reperin dhe producentin, në qershor, ajo tregoi se nuk kishte më raporte të mira me 35-vjeçarin.

“G Eazy, ti e ke numrin tim”, shkroi Rexha së bashku me një pamje të një bisede grupi, ku e pyetnin për mundësinë e një bashkëpunimi të ri me G-Eazy.

“Pse nuk më dërgon një mesazh dhe të më pyesësh vetë, ti mendjemadh i pashpirt. Je me fat që njerëzit po të pëlqejnë përsëri. Sepse mund të flas për të gjitha gjërat e këqija që ke bërë dhe si më ke trajtuar pasi të dhashë hitin tënd të vetëm të vërtetë”, vazhdoi ajo.

Gjithashtu, këngëtarja publikoi një fotografi të saj me Halseyn, e cila kishte një romancë me G-Eazy, me mbishkrimin: “Bebe Rexha dhe Halsey duke folur për mënyrën se si e mbajtën karrierën e G-Eazy”.

Mosmarrëveshja mes tyre mund të ketë filluar nga performanca e G-Eazy-së me këngën e tyre “Me, Myself & I” me Britney Spears në MTV Video Music Awards në vitin 2016.