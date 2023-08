Në ditëlindjen e të birit, Olta Gixhari publikon foton e parë më bashkëshortin (FOTO LAJM)

Aktorja Olta Gixhari para pjesëmarrjes në “Big Brother VIP” ka qenë shumë hermetike mbi jetën e saj personale. Mirëpo, ekspozimi në realityshow e detyroi të mos mbante më sekrete. Olta e përfshiu Dorin në shumë biseda duke e bërë popullor për publikun e saj.

Djali i Olta Gixharit, Amari ka festuar ditëlindjen e 3. Në këtë ditëlindje, aktorja ka publikuar portetin familjar dhe gjithashtu foton e parë të bashkëshortit të saj Dori, në profilin e saj në Instagram.

“Familja eshte pika ime me e rendesishme!

Faleminderit per urimet tuaja dhe ju uroj te jeni te lumtur me te dashurit tuaj

Me shume dashuri nga ne te tre ❤️❤️❤️”, shkruan Olta.

Aktorja Olta Gixhari para pjesëmarrjes në “Big Brother VIP” ka qenë shumë hermetike mbi jetën e saj personale. Mirëpo, ekspozimi në realityshow e detyroi të mos mbante më sekrete. Olta e përfshiu Dorin në shumë biseda duke e bërë popullor për publikun e saj.