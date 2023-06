Momenti kur Ermal Fejzullahu i heq llastikun tufës me para, çfarë nuk u pa nga dasma e Kleas & Elgitit (VIDEO)

Mesditën e së dielës që lamë pas Klea dhe Elgiti i thanë “Po” përgjithmonë njëri-tjetrit. Në një ceremoni përallore mes njerëzve të shpirtit, çifti më i njohur i showbizit festuan dhe kurorëzuan dashurinë e tyre disa vjeçare në dasmë.

Nga videot e publikuara nga dasmorët zbuluam se ishte një dasmë magjike, ku përveç të ftuarve ata që kishin kërcyer dhe kënduar më tepër, ishin pikërisht çifti.

Mes familjarëve, sigurisht që kishte edhe shumë të ftuar “Vip” dhe siç ju e dini që Klea dhe Elgiti kanë miq njësoj si vetë ata, me shpirt artisitik.

Një prej tyre ka qenë dhe këngëtari Ermal Fejzullahu, ku përveçse “ngriti peshë” dasmën me këngët e tij, nuk anashkaloi as traditën. Ashtu si dhe zakoni e do, Ermali është parë teksa ka hequr “llastikun parave” dhe ja ka hedhur çiftit teksa ishin duke kërcyer.