Mira Konçi dhe e bija me pushime në Shqipëri, por a u takuan me Shpëtim Saraçin?

Mira Konçi dhe e bija, Era Saraçi janë mjaft aktive këto ditë në rrjetet sociale. Kjo pasi nënë e bijë ndodhen me pushime në Shqipëri e ditët e fundit në bregdetin e jugut.

Por a është takuar këngëtarja dhe vajza me Shpëtim Sraçin?

Kjo gjë nuk duket të ketë ndodhur, të paktën nga postimet në Instagramin e tyre.

Së fundmi lajm për ndjekësit krijoi fakti që Shpëtim Saraçi nuk ndiqet me të bijën në rrjetet sociale, ndërkohë që me të birin janë “miq”.

Bukuroshja publikoh herë pas here foto me të ëmën, ku nuk mungojnë dedikimet speciale e të ndjera. Por nuk ndodh e njëjta gjë me të atin, Shpetim Saraçi, nga i cili nuk ka asnjë gjurmë në rrjetet e saj sociale.

Ndarja e Shpëtim Saraçit dhe Mira Konçit, çiftit të njohur të muzikës së viteve ’90, bëri bujë të madhe mediatike. Kompozitori i njohur u shpërngul në Shqipëri, ndërsa Konçi vendosi të jetojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranë fëmijëve të tyre. /albeu.com/