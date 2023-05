Met Gala 2023! Mënyra për të ndjekur live transmetimin e ngjarjes më të madhe të modës

Që kur Anna Wintour kryesoi për herë të parë Met Gala në 1995, ngjarja është shndërruar në një vitrinë vjetore të modës dhe kulturës. Një ngjarje bamirësie, para së gjithash, Gala ndihmon në mbledhjen e fondeve për Institutin e Kostumeve brenda Muzeut Metropolitan të Artit.

Mezi presin të shohim veshjet në lidhje me tematikën e këtij viti, Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.

Transmetimi i drejtpërdrejtë i Met Gala 2023 po organizohet nga Vogue. Gjithashtu do të transmetohet drejtpërdrejt në të gjitha faqet e tyre në YouTube, Instagram, Facebook dhe Twitter.

Vogue Club po organizon gjithashtu një festë të transmetimit të drejtpërdrejtë të Met Gala, dhe ju jeni të ftuar! Mos e humbisni mundësinë për të festuar natën më të madhe të modës në ngjarjen tonë ekskluzive në New York City.

Në çfarë ore fillon transmetimi i drejtpërdrejtë?

Transmetimi i drejtpërdrejtë i Met Gala 2023 do të fillojë në orën 18:30. Keni nevojë për një kujtesë? Mund të regjistroheni për të marrë një sinjalizim kur fillon transmetimi i drejtpërdrejtë. Buletini i përditshëm i Vogue do të ofrojë përditësime nga tapeti i kuq, qasje në transmetim të drejtpërdrejtë, plus histori të modës dhe stilin e të famshmëve.