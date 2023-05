Met Gala 2023: Ju prezantojmë 10 veshjet më ikonike (FOTO LAJM)

Met Gala 2023 u zhvillua të hënën e parë të majit. Ngjarja ishte një festë në emër të të ndjerit, të madhit Karl Lagerfeld. Yjet më të famshëm të botës nderuan projektuesin në mënyra të shumta; disa mbanin dizajne vintage nga vetë ai, ndërsa të tjerët mbanin krijime që ishin frymëzuar nga estetika e tij, pasi shtëpitë rivale të modës vendosën orientimin e tyre në disa nga veprat e tij më të famshme.

Ishte një tapet i kuq i mbushur me pamje njëngjyrëshe – me sundim bardh e zi.

Më poshtë, janë të përmbeldhura 10 pamjet e preferuara nga Met Gala 2023.

Po e nisim me vajzën tonë, Dua Lipa. Dua padyshim ishte kryefjala e këtij tapeti të kuq të Met Gala 2023. Ajo kishte veshur një fustan ballore ngjyrë kremoze dhe me disa qepje ngjyrë të zezë nga Chanel, të njëjtin dizajn që Claudia Schiffer veshi për koleksionin e modës së vjeshtës 1992. Por zgjedhja e aksesorëve të saj, veçanërisht, ai gjerdan me diamant që bie në sy – ka një histori interesante që e gjeni këtu.

Naomi Campbell në vintage Chanel

Ishte nata perfekte për të veshur një Chanel pak vintage dhe Naomi Campbell, mes shumë supermodeleve të tjera të viteve nëntëdhjetë , bërir krenar Karl Lagerfeld duke dalë në një nga krijimet e tij. Ajo zgjodhi një fustan rozë saten me detaje të zbukuruara nga koleksioni i modës pranverë/verë 2010 i Chanel, i cili ishte elegant dhe elegant.

Rihanna në Valentino

Rihanna është gjithmonë një nga të ftuarit e veshur më mirë të Met Gala dhe nuk zhgënjeu për vitin 2023. Këngëtarja zgjodhi një fustan ballor dramatik të bardhë nga Valentino, i cili ishte i kompletuar me një “kokë” me lule, e cila i drejtonte me kokë lules ikonike Chanel, Camellia.

Anne Hathaway në Versace

Është gjithmonë e mrekullueshme të shohësh shtëpitë e modës t’i bëjnë respektin njëra-tjetrës. Këtë herë e bëti Versace dhe Chanel me zgjedhjen e përsosur në trupin e Anne Hathaway. Aktorja kishte veshur një fustan njëngjyrëshe, të gjatë deri në dysheme, të kompletuar me gjipërat kapëse Versace që i mbanin të gjitha së bashku.

Doja Cat bëri gjithçka për Met Gala-n e saj të parë, duke mbërritur me proteza të plota mace dhe një fustan verbues Oscar de la Renta.

Pamja e dekonstruktuar e Jenna Ortega-s Thom Browne përzihej me një xhaketë tweed të prerë, një pallto të gjatë, një fustan korse dhe një xhaketë mini prej tyli.

Cardi B veshi dy pamje monumentale të modës të hënën – duke përfshirë këtë të stilistit kinez Chen Peng, që përmbante një korse, doreza dhe kravatë, a la Lagerfeld.

Gigi Hadid mbërriti e veshur me një fustan të ndezur, të pastër dhe me korse Givenchy

Nderimi i aktorit Jeremy Pope për Lagerfeld ishte i drejtpërdrejtë dhe i madh: një pelerinë Balmain e zbukuruar me fytyrën e stilistit.

Kendall Jenner në Marc Jacobs, Kim Kardashian në Schiaparelli dhe Kylie Jenner në Haider Ackermann.