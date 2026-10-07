Mesazhet intime të “Erion Isait” në Instagram, Rez Veleshnja nuk kursen kolegun: Ke qenë pervers që te Portokallia

Mesazhet intime të “Erion Isait” në Instagram, Rez Veleshnja nuk kursen kolegun: Ke qenë pervers që te Portokallia

Gazetari Elton Tozaj ka publikuar dy ditë më parë në rrjetet sociale disa materiale që përmbajnë biseda private të kryetarit të Bashkisë së Kolonjës, Erion Isai. Ato janë publikuar në formën e “screenshots”-eve dhe datojnë të paktën nga shtatori i vitit 2023.

Në to shfaqet një profil me emrin Erion Isai, ndërsa komunikimet e publikuara përmbajnë mesazhe me tone flirtuese dhe intime, të cilat i janë dërguar një ish-konkurrenti të “Për’puthen”.

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Po ashtu përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale, Tozaj ka bërë pretendime të tjera lidhur me jetën private të Isait. Gazetari shprehet se kryetari i Bashkisë së Kolonjës ka pasur marrëdhënie me punonjës meshkuj të bashkisë, duke u shprehur se i njeh edhe me emra.

Publikimi i materialeve ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, përfshirë edhe nga persona që kanë pasur njohje apo bashkëpunim me Isain. Një prej reagimeve ka ardhur nga aktori Rezart Veleshnja, i cili në një koment në rrjetet sociale, i drejtohet Isait.

“Bo bo bo, pse Erion të këshillova të thash mos mos qe kur ishe në Portokalli. Rri tani vuaj pasojat e pëlloit që haje! Ti Erion ke qenë pervers që në Portokalli”, shkruan ai.


Shtuar 7.10.2026 17:14

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