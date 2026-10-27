Meghan Markle merr rolin e bashkëprezantueses në “Junior MasterChef Australia” më 2027

Meghan Markle do të rikthehet në ekran në një rol të ri televiziv: ajo do të bashkëprezantojë “Junior MasterChef Australia”, programi i kuzhinës për fëmijë që pritet të rikthehet në vitin 2027.
Njoftimin e bëri televizioni australian Channel 10 përmes rrjeteve sociale. Markle do të drejtojë spektaklin së bashku me Po Ling Yew, sipas këtij njoftimi.
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Mediat australiane raportojnë se xhirimet do të zhvillohen në Melbourne, nga fillimi deri në mesin e vitit të ardhshëm. Ky projekt vjen pas paraqitjes së saj si gjyqtare e ftuar në edicionin për të rritur të “MasterChef Australia” dhe shënon një tjetër angazhim në televizion.
Para se të martohej me Princin Harry më 2018, Meghan kishte krijuar një karrierë si aktore në Shtetet e Bashkuara. Së fundmi, është raportuar se ajo po shqyrton rikthimin në aktrim, ndërsa vazhdon të punojë në projekte të ndryshme të medias dhe argëtimit.
Çifti ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare që prej vitit 2020, kur Harry dhe Meghan u larguan nga detyrat si anëtarë aktivë të familjes mbretërore britanike dhe u vendosën në Shtetet e Bashkuara. Në vitet që pasuan, ata kanë dhënë disa intervista publike, duke folur për raportet me familjen mbretërore dhe jetën jashtë detyrimeve mbretërore.
Ndërkohë, raportimet e fundit mediatike kanë lidhur emrin e Meghanit me hetimet e autoriteteve në Filipine ndaj të atit, Thomas Markle, për akuza të rënda. Dukesha e Sussex ka thënë se pretendimet e kanë tronditur.
Me rolin e ri në “Junior MasterChef Australia”, Markle pritet të rikthehet në vëmendjen e publikut televiziv, këtë herë në një program që synon të zbulojë talentet e reja të kuzhinës.