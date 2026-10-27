FBI bastis një banesë në Kaliforni në kuadër të hetimit ndaj ish-kongresmenit Eric Swalwell, të akuzuar për ngacmim seksual

FBI bastis një banesë në Kaliforni në kuadër të hetimit ndaj ish-kongresmenit Eric Swalwell, të akuzuar për ngacmim seksual

Një banesë në Kaliforni u bastis të martën nga agjentë të FBI-së, si pjesë e hetimeve ndaj ish-kongresmenit amerikan Eric Swalwell, njoftuan mediat në SHBA.

Swalwell, 45 vjeç, u largua nga gara për postin e guvernatorit të Kalifornisë dhe dha dorëheqjen nga Dhoma e Përfaqësuesve pasi dolën në publik akuza për ngacmim seksual gjatë kohës që ishte në detyrë.

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FBI-ja e arrestoi ish-kongresmenin në një aeroport gushtin e kaluar, i mori pajisjet elektronike dhe kontrolloi banesën e tij në Uashington, në kuadër të hetimit për akuzat.

Ai i ka mohuar të gjitha shkeljet, raportoi BBC. Avokatja e tij, Sarah Azari, i cilësoi pretendimet “të rreme”. Pas lirimit të Swalwell-it, ajo deklaroi: “Këto akuza janë të rreme, të sajuara dhe thellësisht ofenduese, ato janë një sulm politik i llogaritur dhe i hapur”.

Akuzat ndaj Swalwell-it janë ngritur nga disa gra. Ato përfshijnë pretendimin se ai përdhunoi njërën prej tyre kur ajo ishte e dehur dhe nuk mund të përgjigjej, si dhe se u dërgoi grave fotografi nudo pa dëshirën e tyre.


Shtuar 27.10.2026 17:13

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