“Më pëlqeu sjellja jote dje”/ A po tenton Olta të ndajë Kiarën nga Luizi?

Prej ditës se djeshme marrëdhënia mes cciftit Luiz-Kiara duket se nuk është mirë, pasi Kiara u lëndua nga Luizi kur ai po përpiqej të fitonte sfidën që Vëllai i Madh u vendosi vajzave.

Vajzat nuk duhej që t’u flisnin djemve, por këta të fundit e kuptuan dhe nisën misionin e tyre që t’u prishnin lojën atyre.

Në një moment Luizi zë Kiarën në një cep të lavamanit të tualetit dhe nuk e lë që të dalë nga aty. Ky verpim i Luizit nuk u plëqye aspak nga KIara, e cila ka nisur të mbaj një qendrim të ftohtë ndaj Luizit.

Nga ana tjetër krisja mes cciftit ka favorizuar Oltën, e cila po tenton të largojë Kiarën nga Luizi, në mënyë që ky I fundit të duket keq në sytë e publikut.

Gjatë një bisede me Kiarën, aktorja i ka thënë moderatores, se i kishte pëlqyer shumë qendrimi i saj dhe se nëse do të ishte në vend të Kiarës, do të kishte reaguar shumë keq./albeu.com/