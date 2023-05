“Më morët m’sysh yje …”, çfarë i ndodhi Keisit pas finales?

Ky edicion do të mbahet mend nga të gjithë shqiptarët. Me të vërtetë ishte edicioni i dytë por protagonistët e këtij viti i kanë mbajtur të gozhuar para ekranit çdo të martë dhe të premte të gjithë shqiptarët.

Banorët e këtij viti do të mbeten gjatë në memorien e kujtdo me debatet, konfliktet, lojërat dhe momentet e lumtura të tyre. Pavarësisht gjithçkaje, neve na mbetet të presim për edicionin e tretë të tij.

Mbrëmjen e djeshme në finalen e madhe ishin të ftuar të gjithë ish-banorët e këtij edicioni e një ndër to edhe Keisi Medini. Ajo çfarë mori vëmendjen në ‘look-un’ e saj ishte se në vend të këpucëve me takë, Keisi erdhi në skenë me atlete e për këtë ka treguar se kishte një arsye. Ish- banores i kishte ndodhur një incident ditën e djeshme dhe si pasojë kishte ndrydhur një këmbë dhe ishte e detyruar të mos vishte taka të larta, por atlete.

Së fundmi ish-banorja Tea Trifoni e ftuar në “Më lër të flas” tregoi se ishte kërcënuar nga burri i tezes së Kiara Titos bashkë me këtë të fundit, pas një përfundimi të spektakli në ambientet e jashtme të Top Channel. Tea më pas tha se vendosi të fliste me produksionin lidhur me këtë ngjarje.

Për këtë çështje e pyetur mbrëmjen e djeshme pas finales së madhe për emisionin “E Diell”, Tea është përgjigjur.