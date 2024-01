“Me kë do rrije një natë në dhomë luksoze?”/ Habit Meri Shehu, zbulon emrin: Gjithë natën do bëja…

Meri Shehu është vënë përballë një pyetjeje mjaft interesante nga Heidi Baci në “Big Brother VIP”.

“Me kë do të rrije në një dhomë luksoze, xhakuzi?”- e pyeti banorja, ndërsa astrologia u shpreh se nëse është natë koti do të rrinte me Ilnisën gjithë natën duke bërë muhabet e duke pirë verë.

“Varet çfarë nate moj motër se kështu natë koti… Për momentin nuk e kam dëshifruar por me Ilnisën do të rrija se do bënim muhabet gjithë natë, do pinim verë se ajo mi dëgjon të gjitha mendimet”– u shpreh Meri.