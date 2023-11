Aktori i humorit, Donald Veshaj, ka ndryshuar së fundmi modelin e tij të flokëve.

Ai ka publikuar një foto në rrjetin social “Insagram”, ku tregon se si duket me look-un e tij të ri.

Me humor, si fillim Donaldi postoi një foto të tij me flokë të gjatë e duke shkruar “Gjergji”, lënë të kuptohet se atë model flokësh e ka pasur vetëm për rolin që do të ketë në filmin “5 herë jo”.

Më pas ai postoi një tjetër foto, duke treguar se i është kthyer modelit të vjetër.