Magjepsëse! Ja si duket Naomi Campbell në sfilatën ‘Chanel’

Supermodelja, 53 vjeçare, Naomi Campbell, bëri një mbërritje me stil në sfilatën e Chanel, e cila u mbajt në Grand Palais gjatë Javës së Modës në Paris.

Naomi u rafinua në mënyrë elegante me një fustan të zi dhe vjollcë mbi gju, me aplikime 3D që ngjasojnë me lule.

Aji bashkoi fustanellën e saj me një xhaketë me ngjyrë të ngjashme, e cila përmbante një stamp të zi të çekut.

Naomi e kompletoi look-un e saj me stiletë të zeza , një çantë me dorezë të sipërme dhe një palë nuanca magjepsëse oversize.