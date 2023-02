“Luizi nuk është në shijet e saj”, miku i Kiara Titos: Nuk përshtatet për historikun e lidhjeve që ajo ka patur

Miku i Kiara Titos, gazetari Andi Vrapi, i ftuar në puntatën e “E Diell”, shprehu mendimin e tij për lidhjen më të përfolur si një person që e njeh moderatoren nga afër.

Andi u shpreh se Luiz Ejlli nuk është fare në shijet e Kiarës, mirëpo fakti që ajo qëndron 24 orë me të, e ka bërë të afeksionohet pas tij.

“Brenda shtëpisë besoj se është 70%, ndërkohë që jashtë është apo s’është 20% e besueshme si gjë. Duke e njohur Kiarën besoj që Luizi nuk është shumë i përshtatshëm për të, për historikun e marrëdhënieve që Kiara ka patur me personazhe jashtë, kështu që mendoj që aty brenda krijohen situata për shkak të faktit që je e izoluar, je vetëm me 14 persona që i sheh natë e ditë edhe s’di nga shkon. Kështu që normalisht nëse dikush tregon afeksion ndaj teje dhe ti detyrimisht duke ndenjur aq kohë me të do tregosh një farë”, u shpreh gazetari.