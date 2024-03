Luizi ka premtuar për projekte të bukura pak kohë më parë, e ndërsa sot e kuptuam për çfarë bëhej fjalë.

Pasditen e djeshme, Luiz Ejlli, fituesi i ‘BBV2’, ka lancuar projektin e tij muzikor më të ri i cili mban titullin ‘Kce’.

Këtë herë ai nuk vjen me një bashkëpunim, por me një projekt të krijuar nga Çelik Lipa, që me siguri do të korr një sukses të jashtëzakonshëm.