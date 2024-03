Lufta me Selena-n vazhdon, Hailey hedh kunja për këngëtaren

Hailey Bieber ka rindezur thashethemet për një mosmarrëveshje tjetër me Selena Gomez në një mënyrë të çuditshme pasi ajo postoi një foto të këngës “Jolene” të Beyonce nga albumi i saj i ri, Cowboy Carter.

Selena dhe Hailey janë përfolur prej vitesh për një grindje mes tyre, por në vitin 2023 dyshja i dhanë fund mosmarrëveshjeve, duke mbështetur publikisht njëra-tjetrën në rrjete sociale.

Por tani fansat po spekulojnë se Hailey ka ironizuar Selenën me postimin e këngës së re të Beyonce në Instagram duke shkruar një pasthirrmë dhe një emoji ku duket e acaruar.

Kënga në fjalë ka të bëjë me një grua që flirton me një burrë të martuar.

Një fans shkroi: ‘Obsesioni i Hailey Bieber me Selena Gomez duhet të studiohet…’ ndërsa një tjetër shkruan: ‘Nuk është vetëm Selena në këtë pikë’.

Por kishte edhe nga ata që dolën në mbështetje të Hailey-t duke thënë: “Nuk ka lidhje, Hailey nuk mund të pëlqejë një këngë?”

Në shtator, Gomez foli për “marrëveshjen” e saj me Biebe. Sipas saj, modelja u afrua me të pasi Selena i doli në mbrojtje nga “kërcënimet me vdekje” dhe i kërkoi fansave të saj të ndalonin “urrejtjen dhe ngacmimin”.