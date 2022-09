Luana Vjollca feston sot ditëlindjen. Moderatorja mbush 31 vjeç dhe në këtë ditë speciale urimin më të mirë e ka marrë nga Marina. Ajo ka ndarë një fotografi ku shihet e përqafuar me të motrën teksa shkruan: “Gëzuar ditëlindjen Luanesha ime! Të dua pafund”, shoqëruar me një emoji zemër.

Mesnata e ka gjetur moderatoren duke festuar me të afërmit e saj. Siç shihet dhe nga disa video të publikuara në rrjete sociale, familja e ka surprizuar me fishekzjarre dhe me një tortë.