Lei Kraja nuk e ka problem të martohet me dikë që ka fëmijë: Nëse ka dashuri…

Në episodin më të fundit të “S’e Kam me Ty” duke u nisur nga një video e transmetuar, pati diskutime mes Jonidës, Leit dhe Elios, lidhur me të paturit një partner me fëmijë nga një lidhje e mëparshme. Më tej Jonida bëri një pyetje…

A do martoheshit me dikë që ka fëmijë?!

Dhe si përgjigjet Lei?! Duket se Lei Kraja vendos dashurinë mbi gjithçka, teksa përgjigjet si më poshtë…

“Po, patjetër nuk e kam problem. Nëse ka dashuri nuk ka ndonjë problem, ti e do njeriun me çdo gjë që ai sjell…”, tha Lei.