Larg njëri-tjetrit, Armaldo i bën dedikimin special bashkëshortes: Jam njeriu më me fat në botë (VIDEO)

Armaldo Kllogjeri, i njohur gjerësisht si Maestro ishte padyshim një ndër banorët më të spikatur të BBV Albania 2, ku batutat e tij u kthyen në hit në rrjetet sociale.

Pak javë më parë, Maestro u bë baba për herë të dytë me një tjetër vajzë. Lajmin e shtatzënisë e bëri të ditur në shtëpinë e BBV ku u surprizua nga Aida, partnerja e tij.

Kësaj të fundit, Armaldo i ka kushtuar një dedikim të veçantë së fundmi teksa ndodhen larg njëri-tjetrit, krahas një video po aq të veçantë.

“Unë jam ndjerë njeriu më me fat në botë kur të kam njohur ty. Ndonjëherë telefoni na kujtoni disa momente kur jemi larg familjes sepse na merr rrjedha e punes,e impenjimeve dhe kete me beri mua sot.Me kujtoi sa me fat jam qe te kam ne krahe dhe me suporton ne cdo moment”, shkruan Armaldo krah postimit./albeu.com