“Kush ta mbush zemrën?” – Sara Hoxha u përgjigjet ndjekësve me ironi, pas ndarjes nga Ledri Vula

Pas ndarjes që bëri zhurmë në mediat rozë nga reperi i njohur Ledri Vula, Sara Hoxha ka zgjedhur të marrë një frymë të re duke nisur pushimet e saj jashtë shtetit.

Në këtë aventurë, ajo është shoqëruar nga vajza e saj e vogël, PoemBlu, dhe nga disa prej shoqeve të saj më të ngushta.

Ndjekësit e Sarës në rrjetet sociale janë bërë dëshmitarë të këtyre momenteve relaksuese, falë aktivitetit të saj të vazhdueshëm në postimin e fotografive e videove që reflektojnë atmosferën e pushimeve që po kalon.

Së fundmi, Sara ka ndarë një ndërveprim me një ndjekëse në InstaStory, ku i është bërë një pyetje tejet personale dhe provokative: “Egon tënde e mbushe por zemrën kush ta mbush?”

Në stilin e njohur të saj, influencerja nuk ka ngurruar të japë një përgjigje me një notë humori: “Pyetje me spec kjo?” – ka qëndruar komenti i saj krahas fotos së postuar.

Por, Sara nuk ka ndaluar me kaq. Duke mos i dhënë fund shkëmbimit të mesazheve, influencerja ka vendosur të ndajë një foto të një pjate të mbushur me ushqim, së bashku me një koment që duket të prekë në mënyrë të zhdërvjellët temën e dashurisë: “Të mbushim barkun meqenëse nuk mbushim dot zemrën”.