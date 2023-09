Kozeta Kurti ironizon emisionin e Luana Vjollcës: Veç mungonte konvecioni +18

Mbrëmjen e djeshme, ka startuar emisioni më i ri në Shqipëri, “Love Island”. Në puntatën e parë të programit, pas shumë ngjarjesh, u formuan 5 çiftet e para.

Ndërkohë që çiftet me rroba banjo kanë nisur me bisedat e nxehta, nuk kanë munguar as puthjet në buzë, që në takimin e parë.

Prandaj mes shumë shikimesh emisioni është përbalu edhe me revoltën e rrjetit.

Mes të tjerësh, kristika nuk ka munguar as nga Kozeta Kurti.

“Ja dola me pa 11 minuta një riëlliti shou me regjistrim! Ja dola me pa edhe un një “uau” të dirigjuar. Veç mungonte konvecioni +18″, ironizon Kozeta në profilin e saj në Instagram./albeu.com/