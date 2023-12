Kërcimi i nxehtë në DWTS, Semi dhe Sardi “ngacmohen” nga juria: Flini bashkë? (VIDEO)

Këtë mbremje çerekfinale të “Dancing With The Stras” në ekranin e Top Channel e nisi Sardi Strugaj me mikeshën e tij prej 11 vitesh, Semi Jaupaj.

Por që prej kalimit në tapetin e kuq dorë për dorë, Semi dhe Sardi po përfliten si çifti më i ri i showbizit edhe pse ata nuk e pranojnë, e as nuk e mohojnë.

Ka qenë Olta e cila i ka ngacmuar për kërcimin e nxehtë.

Olta: Vetëm kërcim miqsh nuk m’u duk, shkoni në prmierë për dore, keni një kimi bashkë. Me shokët e mi nuk kam këtë marrëdhënmie.

Semi: Kemi disa projekte bashkë.

Olta: Flini bashkë që të dalë projekti sa më bukur?

Semi: Kemi një këngë.

Iliri: Do të ketë kërcim?

Olta: Kishit kimi bashkë, pashë Sardin të posedonte.

Iliri: Ishte performancë e lezetshme,

Valbona: Çift elegant.

Iliri: Për mendimin tim kontrolloi gjithçka që treguat, kot u ndatë.

Olta: Ju të njishit do të kaloni nga Iliri.