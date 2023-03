Kërcënime dhe përplasje, “thyhet” aleanca mes Oltës dhe Qetsorit: Çfarë janë këto budallalliqe që nxjerr nga goja (VIDEO)

Me hyrjen e Qetsor Ferunajt në shtëpinë e “Big Brother VIP”, i cili u bë pjesë e këtij edicioni si ish-fitues i reality show-t dhe solli me vete gjithë eksperiencën e tij në lojë, u duk fillimisht se Olta Gixhari gjeti në aleat të ri në “luftën” kundë Luizit. Mes tyre u fol edhe për një grup të ri, madje tentuan edhe të rekrutojnë të tjerë banorë, por kjo ishte mesa duket deri në Prime-n e kaluar të programit ndërsa që nga ajo mbrëmje dy konkurentët kanë qenë më larg e më të ftohtë me njëri-tjetrin.

Sot ndërkohë duket se “marrëveshja” mes tyre është prishur përfundimisht teksa dyshja kanë debatuar me njëri-tjetrin, debat që ka qenë jo edhe aq i thjeshtë. Gjithcka ka nisur nga fakti që vlonjati ka bërë disa batuta të pakëndshme sipas Oltës gjatë mbrëmjes së djeshme, të cilat, gjithmonë sipas aktores, kanë qenë “të tepruara”. Ndërsa Qetsori mendon se kjo sjellje e saj bëhet për shkak të influencës së Luizit mbi Oltën, duket qenë se kanë qenë “të bashkuar” në “sfidën e siamezëve” dhe kanë kaluar disa ditë me njëri-tjetrin.

Mes tyre pati edhe përdorim fjalësh si “kërcënim”, edhe pse nuk pati kërcënime të drejtëprdrejta.

