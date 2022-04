Këngëtarja shqiptare rrëzohet në skenë, reagimi merr gjithë vëmendjen (VIDEO)

Eleni Fourerira ishte duke performuar në një klub të Athinës ku u përball me një situatë të pakëndshme. Këngëtarja me origjinë shqiptare po kërcente me balerinat përreth, ku për një moment rrëzohet. Mirëpo, një pjesë e mirë nuk e kuptuan se këngëtarja u rrëzua.

Ajo reagoi menjëherë duke bërë të duket pothuajse si një lëvizje kërcimi. Dy balerinë nxituan ta ndihmonin dhe vazhdoi të kërcente sikur nuk kishte ndodhur asgjë. Këngëtarja e ka marrë me sportivitet pasi e ka postuar videon dhe në profilin e saj.