Keisi reagon për herë të parë pas daljes nga BBV

Ajo është shtëpia më e famshme në Shqipëri dhe padyshim që ngjarjet e krijuara në shtëpinë e Big Brother Vip Albania janë në qendër të vëmendjes. Banorët e BBV2 po përfliten kudo në rrjet, dhe janë kthyer në protagonistët e përditshmërisë sonë, duke transmetuar shumë emocione të forta teksa rrëfejnë historitë e tyre apo edhe gjatë përditshmërisë, konflikteve dhe raporteve me njëri-tjetrin.

Mbrëmjen e djeshme Keisi Medini është eleminuar nga shtëpia e “BBV2” dhe vetëm pak më parë ish-banorja ka bërë reagimin e saj të parë në Instagram pas daljes, ku ka postuar një foto dhe ka falenderuar të gjithë ndjekësit që e kanë mbështetur dhe ata që e kanë kritikuar.

Zoti i bekoftë të gjithë ata që më mbështetën & vazhdojnë të më mbështesin dhe ata që më kanë gjykuar dhe ofenduar. Degjoj që nuk dhash asgjë aty brenda, por të paktën mesa shoh qenka bërë telenovelë hyrja ime në “BBV2” që tregon që kam dhënë diçka pa dashur. Mbi të gjitha jam pranë familjes time tani dhe njerëzve të mi të dashur, shumë dashuri për të gjithë.

Brenda shtëpisë së “BBV2” Keisi nisi një romancë me Kristin, e cila më pas u ndërpreh nga ana e Keisit e për këtë u tha se arsyeja ishte hyrja e Lorenc Hasramës si banor i ri, ku ky i fundit ka pasur një histori me Keisin disa kohë më parë. Të gjithë janë shumë kureshtar nëse historia e Keisit me Kristin do të vazhdojë pas mbarimit të “BBV2” apo ka përfunduar përgjithmonë.