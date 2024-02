Kanye West publikon video të gruas së tij Bianca Censori pa sytjena dhe me një veshje të tejdukshme

Kanye West ka shpërndarë një tjetër video provokuese të gruas së tij Bianca Censori, këtë herë duke u rrethuar nga klone.

Reperi, 46 vjeç, po përdorte imazhin e gruas së tij për të lidhur markën e tij Yeezy me Bianca, 29 vjeç, me të cilën u martua vitin e kaluar, duke qëndruar në mes të disa personave që dukeshin njëjtë si ajo.

Çifti është bërë i njohur për shfaqjet e tyre të egra, me Kanye që mbështet shfaqjet gjithnjë e më të egra publike të lakuriqësisë së Biankës, shkruan DailyMail.

Videoja, e shpërndarë të enjten mbrëma, pa Biankën që qëndronte në mes të një grupi e veshur me një kostum të tejdukshëm me çizme të bardha me gëzof.

Personat e saj përreth kishin veshur të njëjtën veshje dhe rrethonin atë.

Pak para se të postonte klipin, Kanye fshiu llogarinë e tij në Instagram herët në mëngjes. Ai hoqi të gjitha postimet e tij vetëm disa orë pasi ndau një fotografi ‘të rrezikshme’ të gruas së tij duke pozuar pa sytjena me një bluzë të pastër Yeezy dhe tanga.

Edhe pse të gjitha postimet e tij në rrjet janë fshirë nga llogaria e tij, ai la dy nga postimet e tij në InstaStories të një modeli dhe gruas së tij të veshur me këmishë nga linja e tij e veshjeve.