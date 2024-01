Juli përplaset keq me Merin: Mos e zgjat shumë, kaq po të them!

Që ditën e parë të qëndrimit në shtëpinë e Big Brother Vip 3 banorët kanë debatuar me njëri-tjetrin. Protagonist në disa debate ishte aktori Jul Deda. Në një debat të fundit ai është përfshirë me astrologen Meri Shehu sepse kjo e fundit qeshi me emrin e tij. Në fakt përplasjet e Julit me Merin nisën që mbrëmë kur u prezantuan me njëri-tjetrin. Arsyen nuk e dimë ende.

Debati sot!

Juli: Për qejf qesh ti me ermin tim?

Meri; Po. Por nuk e kisha me ofendim.

Juli: E para dhe e fundit që po e bën këtë! Kaq po të them.

Meri: Avash mo avash. Unë nuk e kisha me ofendim.

Juli: Mos e zgjat shumë.