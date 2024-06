Jori Delli rikthehet sonte në ekran, ja ku do ta shohim ish-banoren e “BBV2” (FOTO)

Ish-banorja e ‘Big Brother VIP Albania 2’, Jori Delli është duke shijuar romancën e saj me reperin e njohur italian, Fred De Palma, me të cilin ka nisur edhe bashkëjetesën.

Dyshja, e cila është shndërruar në një prej çifteve më të preferuara të momentit, vijon të shfaqet më e dashuruar se kurrë në rrjetet sociale.

Pas lidhjes me reperin, Jori u zhvendos për të jetuar përsëri në Milano me partnerin e saj. Edhe pse ardhjet në Shqipëri i ka mjaft të shpeshta, Jori u shkëput për disa kohë nga televizioni.

Duket se kjo gjë nuk do të zgjasë më, pasi së fundmi Jori ka publikuar një Instastory, ku shkruar se sonte do të jetë në Top Channel në orën 21:00 që korespondon me “Top Arena”.

“Shihemi sonte 21:00 Top Channel Albania”– ka shkruar ajo në ‘instastory’.