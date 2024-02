Jennifer Lopez shfaqet me një çantë të rrallë Hermes, me vlerë marramendëse prej 150 mijë dollarësh

Jennifer Lopez u pa duke mbajtur një nga çantat më të rralla dhe më të shtrenjta në botë, Hermes Birkin, të enjten në mëngjes.

Këngëtarja, 54 vjeçe, e kombinoi veshjen e saj magjepsëse me çantën e saj krokodili, e cila thuhet se vlerësohet në një vlerë marramendëse prej 150,000 dollarë (139,296 euro), ndërsa përshëndeti fansat e saj besnikë jashtë ABC Studios. Ajo tregoi çantën shumë të lakmuar dhe të lyer me dorë, e cila është bërë nga lëkura e krokodilit albino të Nilit dhe tregtohet me pakicë në tregun e rishitjes për 100,000 deri në 500,000 dollarë, shkruan DailyMail. Ajo e kombinoi çantën e mrekullueshme me një xhaketë të harlisur me gëzof, teksa po largohej nga studioja në New York pasi u shfaq në The View.

Ajo doli me një ansambël monokromatik, të nxirë, pasi më parë kishte modeluar një bluzë blu të ndezur të kombinuar me një fund midi prej lëkure artificiale me figura.

Para se të shkonte në Times Square për të parë billbordet e saj të shumta, ajo tregoi format e saj të pabesueshme me një bluzë unike.

Veshja nxirrte në pah fizikun e saj të jashtëzakonshëm me një dekolte të zhytur, prerje seksi dhe xhufka argjendi në pjesën e poshtme.

Ajo e kombinoi pjesën e sipërme të mbështjelljes me një palë pantallona të gjera të ngjashme me një shtresë shumë dramatike dhe të ulët. Ajo gjithashtu kishte veshur doreza që i përshtateshin veshjes së saj.