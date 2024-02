Jennifer Aniston është fejuar? Aktorja shfaqet me një unazë në SAG Awards

Jennifer Aniston ka ndezur thashethemet për fejesë pasi pozoi në SAG Awards teksa mbante një unazë gjigante diamanti në dorën e majtë.

Aktorja, 55 vjeçe, u nominua për rolin e saj në The Morning Show.

Ajo gjithashtu doli në skenë së bashku me Bradley Cooper për t’i dhënë Barbra Streisand çmimin SAG Lifetime Achievement .

Jennifer mahniti në ceremoni me një fustan të gjatë ngjyrë gri me një shkëlqim vezullues ,me dekolte të hapur dhe një të çarë deri në fund këmbës.