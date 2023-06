“Çfarë më tha burri i motrës”, Luiz Ejlli zbulon “planet” që ka në Amerikë dhe s’kanë lidhje me muzikën (VIDEO)

Këngëtari i dashur për publikun, Luiz Ejlli, prej disa ditësh ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku po mban koncerte të shumta.

E teksa ndodhet në Amerikë, fituesi i edicionit të dytë të “Big Brother VIP” ka zbuluar përmes postimeve në rrjetet sociale se ka takuar edhe familjarët e saj.

Ndërkohë mbrëmjen e sotme, Luizi ka postuar një video në “Instastory” ku me shaka shprehet se bashkëshorti i motrës e ka futur për të punuar.

“Qysh se erdha në Amerikë kisha dy ditë pushim, erdhi burri i motrës e më tha ‘A je pushim? Po, hajde me punu. Kam furgonin e shtrojmë pllaka’. Ika, ju ruajt i madhi Zot se kena me shtruar do pllaka”, thotë Luizi duke qeshur.

Ndërkohë kunati i tij, i cili po realizon videon në fjalë thotë: “Hajde punë të mbarë”.