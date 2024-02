“Ishin çift i ftohtë!”- Meritoni u përgjigjet kritikave të banorëve për dasmën, puth papritur Ilnisën gjatë spektaklit

Ilnisa Agolli dhe Meriton Mjekiqi janë puthur sërish pas dasmës dhe “celebrimit” të tyre pak ditë më parë në shtëpinë “Big Brother VIP”.

Pasi panë momente nga dasma dhe u kritikuan nga banorët, të cilët janë shprehur se ishin të ftohtë si çift, Meritoni u ngrit dhe iu afrua Ilnisës duke e puthur në buzë.

“Ta hënsha gojën të hëngsha”, u shpreh Meritoni.

“Më duken sikur u kënaqën të gjithë përveç tyre”, është shprehur Heidi pas dasmës, ndërsa Juli e cilësoi si: “shumë zhurmë për asnjë, dhe ishte gjë e ftohtë”

Kujtojmë se dasma e tyre u zhvillua pas një sërë debatesh se cili do të ishte çifti i cili do të martohej, pasi pretendent ishin edhe Bardhi me Sarën.

Po ashtu, një pjesë e banorëve nuk ishin të ftuar, si Vesa, Erjola dhe Fationi, të cilët e “shijuan” në ambientet e tjera të shtëpisë.