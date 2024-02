Ish-konkurrenti i Big Brother: Meritoni do ndahet shumë shpejt nga Ilnisa

Anaid Kaloti, ish-konkurrent i “Big Brother VIP”, thotë se gazetarja Ilnisa dhe Meritoni do të ndahen shumë shpejt brenda shtëpisë së “BBV”.

Ai tha se marrëdhënia mes tyre ka ndryshuar pas hyrjes në shtëpi të vëllait të Meritonit, i cili nuk pranoi të takonte Ilnisën.

“Meritoni do shkëputet nga Ilnisa. Me hyrjen e vëllait në shtëpi kanë ndryshuar disa gjëra. Romeo e mbajti Lisin por la Meritonit”-tha Anaidi.

“Me vesën mund të ketë diçka Fatjoni”-tha Lisa.

“Fajtoni, me largimin e Lisit do përdore strategjinë do i afrohet Romeos. Unë nuk kam parë ndonjë çift, vetëm njerëz që duan të marrin audiencë”-shtoi Anaidi.