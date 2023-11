I njihni? 25 vite më parë, gazetarja e njohur shqiptare dhe ish-Kryeministri në Turqi (FOTO LAJM)

Moderatorja e njohur Eni Vasili ka publikuar një foto të rrallë të Bashkim Finos, në kohën kur ai mori detyrën e e kryeministrit të Shqipërisë.

Këtë foto gazetarja e ndau më 29 Mars, 2021, ditën e ndarjes nga jeta të ish-Kryeministrit dhe e shoqëroi me gjithë respektin e saj për Finon.

“1997, vizita e pare e kryeministrit te pajtimit jashte vendit ka qene ne Turqi. Une, me nje grup te TVSh-se ndoqem viziten e delegacionit shqiptar ne ate kohe dhe kjo foto eshte marre gjate nje interviste menjehere pas takimit me homologun e tij te kohes. Edhe pse deri atehere nje politikan lokal, Bashkim Fino e veshi me zhdervjelltesi dhe dinjitet kostumin e kryeministrit ne nje momementet me te veshtira qe ka kaluar vendi.”, shkruan Eni Vasili.

Kujtomë se Bashkim Fino humbi jetën në moshën 58-vjeçari pasi ishte i prekur me koronavirus./albeu.com/