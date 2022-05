Humbi 7 kg në pak ditë për tu veshur si Marilyn Monroe, Kim Kardashian befason me pamjen në “Met Gala”

Kim Kardashian i është përkushtuar totalisht pamjes së saj në Met Gala 2022.

Në eventin e vitit që u zhvillua të hënën, ylli “KUWTK” shkëlqeu me të njëjtin fustan mahnitës që Marilyn Monroe kishte veshur kur i ka kënduar “Happy Birthday” Presidentit John F. Kennedy në vitin 1962, pas spekulimeve se ajo mund të ngushtohej shumë me fustanin e vogël.

41-vjeçarja, i tha prezantuesit të ftuar të BFF dhe Vogue, La La Anthony , se ajo humbi 7 kilogramë në vetëm tre javë në përgatitje për ngjarjen e vitit.

“Ishte si të përgatitesha për një rol”, tha Kardashian, e cila gjithashtu i zbardhi flokët bionde platin dhe kishte veshur një pellush të bardhë për të kompletuar pamjen, tha për përkushtimin e saj për t’u transformuar në Monroe.

Ajo gjithashtu shtoi se skuadra e Ripley “nuk besonte” se ajo mund t’ia dilte, por “sfida” e bëri atë edhe më të përkushtuar.

Fustani i bërë me porosi Jean Louis, i mbuluar me kristale dhe që thuhet se vlerësohet rreth 5 milionë dollarë, është aktualisht i ekspozuar në ‘Ripley’s Believe It or Not!’ muze në Orlando, Florida.

Kim natyrisht nuk është i panjohur për sakrificën për Met. Në vitin 2019, ajo mori mësime frymëmarrjeje në mënyrë që të vishte një korse me bel të ngushtë poshtë një fustani Thierry Mugler dhe nuk ishte në gjendje të ulej ose të përdorte banjën gjatë gjithë natës.

Ndërsa Kardashian gjithashtu dukej se kishte vështirësi në ngjitjen e shkallëve – e ndihmuar nga i dashuri Pete Davidson , i cili kishte veshur Dior Men duket se përgatitja ishte edhe më e vështirë këtë vit.

Kujtojmë se fansat nisën spekulimet disa ditë më parë se Kim do të vishte fustanin ikonik të Merylin Monroe në Met Gala pasi u pa duke vizituar muzeun ku ndodhej fustani së bashku me aktorin komedian.