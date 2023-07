“Historia jonë, si një film”, Kiara shfaqet e lumtur në krahët e Luizit (VIDEO)

Duket se edhe për një kohë të mirë, Kiara Tito dhe Luiz Ejlli do të kenë vëmendjen maksimale të publikut.

Së fundmi ka qenë dedikimi i këngëtarit për Kiarën që ka ringjallur interesin e fansave për to.

Pas këtij dedikimi, Kiara mjaft e lumtur dhe mirënjohëse ndaj partnerit ka publikuar një video në rrjetet sociale.

“Historia jonë, si një film”, ka shkruar moderatorja në mbishkrimin e postimit.

Kujtojmë se aktualisht çifti janë me pushime, bashkë me to është edhe nëna e Luizit.