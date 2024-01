“Golden Globes”, Cillian Murphy rrëmben çmimin si aktori më i mirë

Aktori i mirënjohur Cillian Murphy rrëmbeu çmimin si aktori më i mirë në ceremoninë “Golden Globes”.

Filmi biografik i Christopher Nolan për babanë e bombës atomike mori pesë çmime dhe fitoi të gjitha kategoritë kryesore: filmi më i mirë dramatik, regjisori më i mirë, aktori më i mirë për Cillian Murphy, i cili luan Robert Oppenheimer dhe aktori më i mirë në rol joprotagonist për Robert Downey Jr.

Lista e plotë e fituesve:

Filmi më i mirë – Dramë

Oppenheimer

Aktorja më e mirë – Dramë

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Filmi më i mirë – Muzikal ose Komedi

Barbie

Aktori më i mirë – Muzikal ose Komedi

Nicolas Cage, Dreams scenario

Seriali më i mirë televiziv – Dramë

1923

Aktorja më e mirë në një serial televiziv – Dramë

Helen Mirren, 1923

Seriali më i mirë televiziv – Muzikal ose Komedi

The bear

Seriali më i mirë i kufizuar, Seriali Antologjik ose Filmi Televiziv

All the Light We Cannot See

Arritje kinematografike dhe të ardhura

Barbie

Kënga më e mirë origjinale

”Addicted to Romance” by Bruce Springsteen and Patti Scialfa (”She Came to Me”)

Aktori më i mirë – Dramë

Cillian Murphy, Oppenheimer – FITUES

Aktorja më e mirë – Muzikal ose Komedi

Emma Stone, Poor Things – FITUESE

Regjisori më i mirë

Christopher Nolan Oppenheimer

Filmi më i mirë i animuar

Djaloshi dhe Heroni – FITUES

Aktori më i mirë në një serial televiziv – Dramë

Kieran Culkin, Succession – FITUES

Aktorja më e mirë në një serial televiziv – Muzikal ose Komedi

Ayo Edebiri, The bear

Filmi më i mirë i huaj

Anatomy of a fall

Performanca më e mirë në stand-up komedi në TV

Ricky Gervais, Ricky Gervais Armageddon – FITUES

Aktori më i mirë në një Serial Televiziv – Muzikal ose Komedi

Jeremy Allen White, The bear (Ariu) – FITUES

Skenari më i mirë

Greta Gerwig dhe Noah Baumbach, Barbie

Aktori më i mirë në rol dytësor në një serial televiziv

Matthew Macfadyen, Pasardhja – FITUESI

Aktorja më e mirë në rol dytësor në një serial televiziv

Elizabeth Debicki, Kurora – FITUESE

Aktori më i mirë në një Serial të Kufizuar, Serial Antologjik ose Film Televiziv

Steven Yeun, Beef – FITUES

Aktorja më e mirë në një Serial të Kufizuar, Serial Antologjik ose Film Televiziv

Ali Wong, Beef – FITUESE

Aktori më i mirë dytësor

Robert Downey Jr, Oppenheimer – FITUES

Aktorja më e mirë në rol dytësor

Emily Blunt, Oppenheimer.