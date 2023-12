FOTOLAJM/ Martohet Argjendi i “Përputhen”, kush është bukuroshja që i ka “vjedhur” zemrën

Argjend Rraci ishte një ndër konkurrentët më protagonist e më të zhurmshëm të “Përputhen”. Por ai u largua papritu me me arsyen se kishte filluar te njihte dike jashte edhe pse në atë kohë u duk se largimi i tij kishte te bente me shume me perplasjet e shpeshta me Ritvanen.

Mirëpo, sot Argjendi zbulon se i ka dhënë fund beqarisë e madje është marëtuar në një dasmë madhëstore.

“Sdo të kishte mënyr më të mirë t’a përfundoja këtë vit, e t’a nisja një tjetër, me ty, deri në vitin e fundit të jetës. Te dua!”, shkruan Argjendi krah fotove me nusen e cila nuk është e njohur për publikun./albeu.com/