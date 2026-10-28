FOTO/ Shtëpia me tunele, dyer sekrete dhe hekurudhë nëntokësore shitet për 375 mijë paund

Një pronë në Tilehurst, Reading, është shitur në ankand për 375 mijë paund. Ajo ka tërhequr vëmendjen për labirintin nëntokësor me tunele dhe dhoma të shumta, të ndërtuara nën shtëpi.
Rrjetin e krijoi Tony Deane, inxhinier ndërtimi, i cili kaloi rreth dy dekada duke e gërmuar me dorë. Kompleksi, me sipërfaqe mbi 120 metra katrorë, shtrihet në katër nivele dhe zbret në një thellësi prej më shumë se 15 metrash.
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Deane e nisi punën gjatë viteve 1980 dhe 1990, pasi kishte punuar në ndërtimin e infrastrukturës për aerodrome dhe aeroporte. Në fillim gërmoi i vetëm, ndërsa më vonë iu bashkuan gjashtë fëmijët e tij. Për punimet u përdorën mjete të thjeshta, mes tyre kova dhe karroca dore.
Një kompleks me kalime të fshehta
Në tunele është vendosur një hekurudhë e vogël, e cila shërbente për të transportuar dheun e nxjerrë gjatë gërmimeve. Kompleksi ka gjithashtu një ashensor mallrash me kapacitet prej një toni dhe disa hyrje të kamufluara.
Një prej dyerve është ndërtuar si mur betoni rrëshqitës, që peshon rreth 1,5 tonë. Një tjetër hyrje sekrete fshihet brenda një rakete dekorative, pranë pishinës.
Lidhja e familjes Deane me hapësirat nëntokësore nisi në vitet 1960, kur pranë pishinës u ndërtuan dhoma zhveshjeje nën tokë. Hyrja e tyre ishte fshehur pas një rakete rreth shtatë metra të lartë, e cila gjendet ende në pronë.
Edhe pse projekti është i madh dhe kërkoi punë të ndërlikuar, ai duket se ka qenë pak i njohur jashtë familjes, madje edhe për banorët e zonës.
Gërmimet u kryen me mjete të thjeshta
Richard Worrall, drejtues ankandesh dhe konsulent pranë “BTG Eddisons Property Auctions”, tha se pjesa më e madhe e tuneleve është hapur në shtresa shkumësi. Ky material e ruan formën pa pasur nevojë për mbështetje të vazhdueshme strukturore, ndërsa disa segmente janë përforcuar me beton të derdhur me dorë.
Worrall e quajti punën të jashtëzakonshme dhe u shpreh se nuk kishte hasur diçka të ngjashme në karrierën e tij si drejtues ankandesh.
Mbi tokë, prona përfshin një punishte rreth 232 metra katrorë, të shtrirë në tre kate, hapësira parkimi, kopshte, një pishinë të madhe dhe dhoma zhveshjeje.
Miratim për ndërtime të reja
Prona doli në ankand me vlerësim fillestar prej 300 mijë deri në 325 mijë paund, por u shit për 375 mijë paund.
Në dhjetor 2024, autoritetet e West Berkshire miratuan ndërtimin e një shtëpie dykatëshe me pesë dhoma gjumi dhe sipërfaqe rreth 465 metra katrorë, në vendin ku ndodhet pishina. Është miratuar gjithashtu shndërrimi i punishtes në një banesë me tre dhoma gjumi.
Sipas Worrall, hapësirat nëntokësore mund të shfrytëzohen në mënyra të ndryshme, përfshirë si vend magazinimi të sigurt, strehim kundër pasojave të katastrofave apo qendër të specializuar për ruajtjen e të dhënave.
Ai e cilësoi pronën një mundësi të rrallë për një blerës me imagjinatë, për shkak të historisë, përmasave dhe veçorive të saj të pazakonta.
Projekti, i nisur si pasion i një inxhinieri dhe punë familjare, është kthyer pas disa dekadash në një pronë të veçantë, ku mjeshtëria artizanale ndërthuret me një rrjet nëntokësor të rrallë.