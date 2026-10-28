Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor

Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor

Përfaqësuesit e kuvendeve studentore thanë se takimi me kryeministrin Mickoski dhe ministren e Arsimit dhe Shkencës, Janevska, nuk u dha përgjigje lidhur me kërkesën për rritjen e vlerës së ushqimit të subvencionuar nga 140 në 200 denarë.

Studentët njoftuan se do të krijojnë një platformë që do të shërbejë si referendum, ku të drejtën për të votuar do ta kenë vetëm studentët. Në votim do të paraqiten propozime për ndryshime sistematike ose për vazhdimin e sistemit aktual, përfshirë mundësinë e përdorimit të kartave, kuponëve apo një aplikacioni.

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Angela Vasilevska, kryetare e kuvendit studentor në UKIM, shpjegoi se kërkesa e tyre lidhej edhe me zgjerimin e vendeve ku mund të përdoret subvencioni. Sipas saj, fillimisht ishte thënë se ai do të vlente vetëm në restorante dhe furra buke, ndërsa studentët kërkojnë që të përfshihen edhe tregjet.

Vasilevska vuri në dukje se, edhe nëse rritet shuma, ajo nuk mjafton për një vakt në restorant, duke pasur parasysh inflacionin aktual të restoranteve dhe produkteve ushqimore, i cili është më i lartë se inflacioni mesatar i zakonshëm.

Ministrja e Arsimit, Vesna Janevska, shprehu bindjen se çështja e ushqimit të studentëve do të zgjidhet së shpejti./Telegrafi/


Shtuar 28.10.2026 18:28

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