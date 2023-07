Feston 64-vjetorin e lindjes, si duket sot aktorja e shquar shqiptare që la skenën në vitet ’90 (FOTO LAJM)

Anisa Markarian, aktorja shqiptare, e cila prej vitesh ka braktisur ekranin, për t’iu përkushtuar profesionit të zemrës, mjekësisë në Francë, ka lindur ne Tirane me 4 Korrik 1962 dhe ka festuar ditëlindjen e 61.

Profesioni i vertete i Anisas eshte mjeke por edhe ne aktrim ajo eshte nje aktore jo vetem simpatike por edhe me talent ndonese nuk ka interpretuar ne shume filma. Mbasi kryen Gjimnazin “Sami Frasheri” studion ne Universitetin e Tiranes ne Fakultetin e Mjeksise te cilin e përfundon shkelqyeshem.

Edhe pse nuk ka kryer shkollën per aktrim ajo shfaq aftësi si aktore gje qe i terheq shpejt rregjizoret e kinematografisë per ti ofruar disa role kryesore. Keshtu e nis karrieren e saj me 1978 tek filmi “Vajzat me kordele te kuqe” ne rolin e Dhurates.

Por roli qe do ta beje ate te mirënjohur tek spektatori shqiptar eshte ai i Zanes tek “Ne cdo stine” (1980) perkrah aktorit tjeter Arben Imamit ku nga ky film nderohet me kupen e Festivalit te IV te Filmit si aktorja me e mire ne rolin kryesor . Ketu ne kete film spikat aktrimi i saj i natyrshëm, natyra poetike, bukuria dhe hijeshia femerore, ndjenjat e holla dhe here here edhe tonet dramatike. Gjithashtu nje sukses tjeter ne film eshte interpretimi “Ngjyrat e moshes” ku eshte skenariste dhe ne rolin kryesor. Ne fakt qe me pare me 1988 ajo ka patur nje sukses tek “ Pranvera s`erdhi vetem” ku fitoi kupen ne festivalin e filmit per edicionin e 8-te, duke qene bashkeskenariste dhe ne rolin kryesor .

Pas ndryshimeve demokratike qe ndodhen ne vend ne vitet `90-te emigroi në Francë, ku jeton aktualisht por si mjeke nutricioniste, larg kamerave dhe projekteve kinematografike. Ka dy fëmije, një vajze e një djalë.. Ajo shkruan edhe mjaft bukur poezi, novela etj . Per tu permendur libri “Sënduku i kujtimeve” (1997).

“Unë dua të përsëris diçka: nuk më ka zhgënjyer Shqipëria, por më kanë zhgënjyer disa persona. Unë kam pasur momente zhgënjimi të mëdha nga disa persona, por kjo ndodh kudo.Unë them se politika e mirë bëhet për popullin”, eshte shprehur ajo ne nje intervite kur u pyet se si e vlereson Shqiperine.