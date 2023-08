Fansat në koncert shajnë të dashurin e ri të Loredanës, Mozzik bën reagimin epik (VIDEO)

Reperi i njohur, Mozzik, është mjaft i angazhuar me koncerte këtë verë. Në një nga mbrëmjet e fundit, një pjesëmarrës ka shkruar në telefonin e tij “F*ck Adeyemi”, referuar të dashurit të ri të Loredana Zefit.

Në momentin që Mozzik e lexoi këtë, filloi të qeshte, teksa më pas vazhdoi performancën e tij. Kujtojmë që disa javë më parë, reperi theu rrjetin me ngacmimet e tij lidhur me romancën e re të ish-partneres së tij me futbollistin e njohur, Karim Adeyemi.

Mozzik postoi disa foto e video në mediat sociale i veshur me fanellën e Bayern duke u tallur se do i bashkohet skuadrës gjermane.

Thumb ky për Karim, i cili luan si sulmues për “Borussia Dortmund”, që është skuadra kundërshtare më e madhe e Bayern në Bundesliga.