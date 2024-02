“Është përbaltur emri im, por…”/ Xhensila Myrtezaj reagon ashpër në rrjete sociale: Do mbani përgjegjësi

Këngëtarja Xhensila Myrtezaj ka bërë një reagim të ashpër në rrjetë siciale, përkatësisht në insta story, për një ngjarje që i ka ndodhur së fundmi.

Ky reagim është bërë pasi artistes i është dërguar një video, për të cilën thekson se është bërë për të hedur baltë mbi emrin e saj.

Xhensila Myrtezaj shkruan se deri më tani ka heshtur për shpifjet, por tashmë të gjithë ata që do e bëjnë do të mbajnë përgjegjësi ligjore.

“Sapo më nisën një video që një monstër Tik Tok-u me fantazinë më të shthurur ka baltisur emrin tim, me njerëz që nuk njoh, e as emrin s’ja kam dëgjuar kurrë. Pler që përdor një moment delikat mediatik, për të thurur intrigat dhe gënjeshtrat e tua. Është përbaltuar shumë emri im për shumë vite por kam heshtur. Nga ky moment do mbani përgjegjësi juridike për çdo shpifje”, shkruan këngëtarja në insta story.