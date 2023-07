Era Istrefi zbulon më shumë sesa duhet! I dalin të brendshmet gjatë kërcimit provokuese (VIDEO)

Era Istrefi është rikthyer fuqishëm në tregun mediatik, por edhe në shtypin rozë. Pasi lançoi disa kën gë të reja, këngëtarja kosovare nuk kishte sesi mos të përflitej për jetën e saj private, shumë e diskutuar vitet e fundit.

Pas shumë muajsh dyshime dhe aludime në shtypin rozë, Amir Rrahmani dhe Era Istrefi më në fund kanë vendosur të dalin hapur me lidhjen e tyre. Kapiteni i Kosovës përflitej prej kohësh se shoqërohej me këngëtaren e njohur kosovare.

Por deri më tani, nuk kishte sinjale të qarta se të dy ishin bashkë, ndonëse ajo shfaqej vazhdimisht në stadiumin e Napolit për të ndjekur ndeshjet e mbrojtësit. Ditë më parë, “provat” i kanë publikuar të dy në rrjetet sociale, teksa kanë postuar foto nga Çmimi i Madh i Austrisë në Formula 1. Rrahmani dhe këngëtarja kanë pozuar bashkë në bokset e skuderisë Ferrari, duke bërë të qartë se nuk ishte një vizitë rastësore.

Por veç dashurisë së re, Era ka një agjendë të ngjeshur edhe me koncertet e saj, kryesisht në bregdetin shqiptar. Vetëm pak ditë më parë, ajo ka qenë e ftuar për të kënduar në një nga clubet më në zë në vendin tonë. Ndonëse për performancën e saj nuk spikati, artistja sigurisht që spikati me kërcimin seksi, por edhe me këtë mini performancë, që duhet thënë elektrizoi të ftuarit më shumë se muzika e saj.

Era kishte zgjedhur një fustan tejet të shkurtër në ngjyrë gri metalizatto. E duket se duke performuar, ajo ka zbuluar më shumë sesa duhet, si shihet edhe në foto, Erës, gjatë kërcimit i duken qartazi të brendshmet, duke zbuluar kështu pjesët intime. Natyrisht që një pamje e tij nuk kishte sesi t’u shpëtonte syve të publikut.