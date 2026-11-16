Elvis Pupa ishte i ftuar në episodin e fundit të Grida Duma Podcast, ku humori dhe ironia u ndërthurën me mendime mbi jetën, artin, karrierën dhe shoqërinë shqiptare.
Biseda nisi me shaka, pasi Grida Duma i tha aktorit se largimi dhe jeta jashtë Shqipërisë e kishin bërë të dukej më i ri. Pupa ia atribuoi këtë pamjes së tij të re mbjelljes së flokëve: “Jam zbukuruar qëkur mbolla flokët”, tha ai duke qeshur. Sipas tij, megjithatë, jo të gjithë që bëjnë të njëjtën ndërhyrje duken më të rinj.
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Me batuta për burrat që kalojnë të 40-at, Pupa foli edhe për marrëdhënien në çift dhe rëndësinë e të jetuarit në harmoni, përmes përshtatjes së ndërsjellë. “Unë me grun jam se du me ndenjt”, u shpreh ai.
Aktori ndau gjithashtu pikëpamjet e tij për besimin dhe “shefin lart”. Duke ironizuar kërkesat e pamundura dhe lutjet për gjëra të parëndësishme, ai solli shembuj nga përditshmëria dhe përdori shprehje popullore për t’i shoqëruar me humor therës.
Intervista e plotë me Elvis Pupën në Grida Duma Podcast mund të ndiqet në kanalin e Top Channel në YouTube.