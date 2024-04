Elsa dhe Renisi diskutojnë për jetën jashtë fermës: Fëmijët na ndryshuan

Elsa dhe Renisi teksa kanë qëndruar në verandë, ku kanë biseduar së bashku për jetën e tyre jashtë fermës.

Ata kanë folur për fëmijët e tyre dhe si jeta e tyre ndryshoi pasi u bënë me fëmijë. Renisi ka thënë se pasi lindi vajza e tij e madhe, ai ndryshoi jetën e tij dhe filloi të kaloi më shumë kohë me familjen sesa me miqtë.

Gjithashtu edhe Elsa ka ndarë të njëjtin mendim me të ku u shpreh se jeta familjare atë e ka ndryshuar dhe nuk ka më kohë të dal dhe i fokusohet familjes.

Renisi: Qëkur lindi vajza emadhe jam sistemuar, sa mbaroj koncertet shkoj në shtëpi dhe me shoqërine, mirupafshim, të bën jeta vetë.

Elsa: Patjetër, unë e kam siklet të zgjohem në mëngjes, por kur përgatis vajzën për shkoll e kam ilaç, më ka shpëtuar.