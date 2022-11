Einxhel u shpreh e lënduar nga ofendimet e mamasë së saj, Beniada i përgjigjet për herë të parë (FOTO LAJM)

Modelja e njohur, Beniada Nishani, ishte mëngjesin e sotëm e ftuar në emisionin “Wake Up”, ku gjatë intervistës foli edhe në lidhje me marrëdhënien e saj me Einxhel Shkirën.

Dy vajzat e ekranit kanë qenë pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, “Big Brother VIP”, ku u duk se krijuan një miqësi shumë të bukur. Por me të mbaruar reality show, ato nuk u panë më bashkë.

Lidhur me këtë, Beniada rrëfeu se është përpjekur disa herë që të ketë kontakte me prezantuesen por shtoi se nuk ka marrë një përgjigje.

Më tej, ish-banorja e BB VIP tha se mund të ketë bërë gabime por kur është pyetur për Einxhel nëpër intervista, ajo është treguar mjaft e kujdesshme me fjalët.

“Nuk mund të përfshij persona të tjerë, e kam kërkuar e i kam dërguar mesazh, jam kujdesur gjithmonë në intervista me fjalët që flas e të mos lëndoj asnjë njëri. E bukura është që personat të flasin e jo të flasin me të tjerët për mua por me mua. Mund të kem bërë gabime por kur më kanë pyetur për Einxhel kam qenë shumë e kujdesshme sepse gjërat duhet ti zgjidhim bashkë jo nëpër studio. Nuk e kam uruar se kam parë që kishte një ftohje nga ana tjetër. Sot do i çoj një mesazh se është munduar të flasë nëpër kanale të ndryshme, po ta shoh do të jem e para që do e përqafoj e do të flas. Nuk kam asnjë lloj ngarkese negative për të”, u shpreh Beniada.

Ndërkohë kujtojmë që gjatë një ‘live’, Einxhel tha më herët se ishte lënduar shumë nga ofendimet e mamasë së Beniadës nëpër komente në rrjete sociale.