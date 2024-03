Gjatë një bisede mes Eglës dhe Romeos ajo i ka thënë atij që ai nuk di të sillet me Heidin. Sipas saj, është Romeo ai që po luan rolin e ‘të vështirit’ në marrëdhënien me Heidin.

Egla: Ti nuk e di se ti s’ke besim një dhe ti je i impenjuar te Juli. Ti e ke bërë mbretëreshën me atë, po ajo është budallaqe që të rri ty nga pas. Sa më keq të trajtojë një mashkull mesa duket, aq më shumë i shkon nga pas. Ke zgjedhur me u bë ti ai që gjuhet, me e bë ti damën.